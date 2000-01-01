Андреева (Можаева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Андреева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Андреев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Андреев Валерий Степанович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно