Андреева (Можаева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Можаева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Андреева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Андреев Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Андреев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Андреев Валерий Степанович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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