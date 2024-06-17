Едзоева Ирина Абисаловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956
Отец: Едзоев Абисал
Мать: Доева Евдокия Миткаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виштунц Владимир Ш
Рождение ребёнка
29.06.1980
Дочь: Едзоева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Виштунц Владимир Ш
Рождение ребёнка
29.06.1980
Дочь: Едзоева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Виштунц Владимир Ш