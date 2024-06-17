Едзоева Ирина Абисаловна 16.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Едзоева Ирина Абисаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956

Отец: Едзоев Абисал

Мать: Доева Евдокия Миткаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виштунц Владимир Ш

Рождение ребёнка
29.06.1980

Дочь: Едзоева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Виштунц Владимир Ш

Рождение ребёнка
29.06.1980

Дочь: Едзоева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Виштунц Владимир Ш

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