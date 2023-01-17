Осипова Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Осипов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Осипов Геннадий Леонидович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Геннадий Леонидович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Геннадий Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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