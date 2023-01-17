Осипова Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Осипов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Осипов Геннадий Леонидович
Рождение ребёнка
06.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Геннадий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно