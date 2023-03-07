Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Комаревский Иван Петрович
Комаревский Иван Петрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Бердянск
Дата рождения
25.01.1843
Пол
Мужской
Отец
Комаревский Петр Алексеевич
До 1800 г.р.
Мать
Комаровская (Селезнева) Василиса Федоровна
До 1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1843
Отец:
Комаревский Петр Алексеевич
Мать:
Комаровская Василиса Федоровна
Бердянск
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия