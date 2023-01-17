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Шишкин Савин Петрович

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Место рождения

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Около 1781 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1686 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Шишкин Пётр Тимофеевич

Мать: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Шишкин Михайло Савинович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Шишкина Агрипина Савиновна

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Шишкин Мартын Савинович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Шишкин Емельян Савинович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1781 ст.
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