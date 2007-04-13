Дасаева (Акжигитова) Разыя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дасаева (Акжигитова) Разыя

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Мать: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дасаев Якуб

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дасаев Якуб

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
22.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дасаев Якуб

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Смерть
13.04.2007
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл Каменский р-н сКобылкино
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