Дасаева (Акжигитова) Разыя
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти13.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Мать: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
20.09.1954
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
07.01.1957
Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
22.09.1962
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Смерть
13.04.2007
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл Каменский р-н сКобылкино