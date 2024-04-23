Строцкий Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроцкий Самуил

Строцкий Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строцкий Федор Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Строцкий Семен Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Олень, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.