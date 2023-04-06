Даниленко Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Даниленко Михайло Аликсiев
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно