Даниленко Андрей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Андрей Михайлов

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Даниленко Михайло Аликсiев

Мать: Анна

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Даниленко Андрей Андреев

Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Даниленко Маркел Андреев

Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Даниленко Яков Андреев

Мать ребёнка: Даниленко Прасковья Корнилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Прасковья Корнилова

Смерть
Неизвестно
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