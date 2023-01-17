Бердников Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бердникова Ульяна Клементьевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963