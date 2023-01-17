Бердников Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Алексей Алексеевич

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердникова Ульяна Клементьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Ульяна Клементьевна

Смерть
1963
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