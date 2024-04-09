Широбокова Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробокова Марфа Григорьевна

Широбокова Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Широбоков Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Широбоков Тимофей Игнатьевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Широбокова Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Широбоков Тимофей Игнатьевич

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.