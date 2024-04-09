Широбокова Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Широбоков Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Широбоков Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Широбокова Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Широбоков Тимофей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно