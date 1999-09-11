Kopald Yuditha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKopald Yuditha

Kopald Yuditha

avatar

Место рождения

New York, USA

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kopald Abraham Etal

New York, USA
Место жительства
1940
Ondaona Park, Highlands, Orange, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kopald Abraham Etal

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close