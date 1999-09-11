Kopald Yuditha
Место рожденияNew York, USA
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
New York, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kopald Abraham Etal
New York, USA
Место жительства
1940
Ondaona Park, Highlands, Orange, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kopald Abraham Etal
Смерть
Неизвестно