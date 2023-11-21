Селин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелин Федор Васильевич

Селин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1994

Отец: Белокопытов Василий Вячеславович

Мать: Селина Елена Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close