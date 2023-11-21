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Селин Федор Васильевич
Селин Федор Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1994
Пол
Мужской
Отец
Белокопытов Василий Вячеславович
1974 г.р.
Мать
Селина (Селина) Елена Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1994
Отец:
Белокопытов Василий Вячеславович
Мать:
Селина Елена Викторовна
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