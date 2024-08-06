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Гусева Муршида Галимзяновна

Место рождения

Батырбай, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Батырбай, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.04.1978

Дочь: Клюева (Гусева) Роза Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1980

Дочь: Исадыкова (Гусева) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович

Рождение ребёнка
22.11.1985

Дочь: Барышева (Гусева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович

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