Гусева Муршида Галимзяновна
Место рождения
Дата рождения10.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1978
Дочь: Клюева (Гусева) Роза Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович
Рождение ребёнка
?.02.1980
Дочь: Исадыкова (Гусева) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович
Рождение ребёнка
22.11.1985
Дочь: Барышева (Гусева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Романнович