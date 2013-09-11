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Сумская Сияна Ивановна
Сумская Сияна Ивановна
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
11.09.2013
Пол
Женский
Отец
Сумской Иван Иванович
1989 г.р.
Мать
Сумская (Фисенко) Кристина Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2013
Отец:
Сумской Иван Иванович
Мать:
Сумская Кристина Александровна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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