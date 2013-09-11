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Сумская Сияна Ивановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

11.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2013

Отец: Сумской Иван Иванович

Мать: Сумская Кристина Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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