Афанасий Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Василий Алексеев (Ич)
Мать: Анна Панкратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Лукерья Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1782