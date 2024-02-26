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Афанасий Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Василий Алексеев (Ич)

Мать: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Самуйла Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Андреан Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Матвей Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кирила Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Лукерья Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1782

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