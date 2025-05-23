Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Будкевич Тарас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
11.07.1925
Сын: Писаренко Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Писаренко Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович
Толочин, Толочинский район, Витебская область
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно