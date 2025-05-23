Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Будкевич Тарас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаренко Андрей Тарасович

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.07.1925

Сын: Писаренко Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович

Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Писаренко Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Писаренко Андрей Тарасович

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Смерть
1994
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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