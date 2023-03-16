Сазонова (Рыболовлева) Вера Михайловна
Место рожденияПовенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Дата рождения19.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898
Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Сазонов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Яков
Смерть
Неизвестно
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Захоронение: Пудож, Карелия, Россия