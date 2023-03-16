Сазонова (Рыболовлева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Рыболовлева) Вера Михайловна

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Место рождения

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия

Дата рождения

19.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898

Отец: Рыболовлев Михаил Захарович

Мать: Рыболовлева Лидия Ивановна

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Сазонов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Сазонов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Яков

Смерть
Неизвестно
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Захоронение: Пудож, Карелия, Россия
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