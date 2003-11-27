Зиновьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Николай

Зиновьев Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1950

Дата смерти

Около 27.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зиновьева Пелагея

Рождение ребёнка
24.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 27.11.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close