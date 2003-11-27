Зиновьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1950
Дата смертиОколо 27.11.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зиновьева Пелагея
Рождение ребёнка
24.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 27.11.2003