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Кияницкая Мария Ивановна
Кияницкая Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2019
Пол
Женский
Отец
Кияницкий Иван Федорович
1983 г.р.
Мать
Кияницкая (Васютинская) Яна Вячеславовна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2019
Отец:
Кияницкий Иван Федорович
Мать:
Кияницкая Яна Вячеславовна
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