(Хохлова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

30.01.1881

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хохлов Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Хохлов Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Хохлов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.05.1863

Сын: Хохлов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
15.03.1865

Дочь: Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
20.07.1867

Дочь: Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1868

Сын: Хохлов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
04.01.1871

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.01.1881
Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
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