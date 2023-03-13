(Хохлова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти30.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
?.05.1863
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
15.03.1865
Дочь: Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
20.07.1867
Дочь: Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
24.06.1868
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1871
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Егорович
Смерть
30.01.1881