Бугрим (Антонова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрим (Антонова) Любовь Александровна

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Место рождения

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1955

Отец: Антонов Александр Иванович

Мать: Антонова Валентина Ивановна

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
01.12.1978

Муж: Прокофьев Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1979

Дочь: Прокофьева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Прокофьев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1983

Дочь: Густова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1988

Сын: Бугрим Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бугрим Михаил Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугрим Михаил Иванович

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