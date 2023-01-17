Бугрим (Антонова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения16.03.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1955
Бракосочетание
01.12.1978
Рождение ребёнка
25.05.1979
Дочь: Прокофьева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
04.03.1981
Сын: Прокофьев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.1983
Дочь: Густова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Прокофьев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
08.09.1988
Отец ребёнка: Бугрим Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно