(Козьменко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козьменко) Евдокия

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Козьменко Михаил

Мать: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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