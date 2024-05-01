Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шадрухин) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Шадрухин) Лукия Николаевна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шадрухин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Шадрухин) Матрена Николавна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Шадрухин) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно