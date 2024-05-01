Анна Ивановна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шадрухин) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Шадрухин) Лукия Николаевна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шадрухин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Шадрухин) Матрена Николавна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шадрухин) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Шадрухин Николай Яковлевич

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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