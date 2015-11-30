Сарнавский Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнавский Виктор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1954

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1954

Отец: Сарнавский Степан Тофильевич

Мать: Сарнавская Любовь Иосифовна

Рождение ребёнка
19.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1980

Дочь: Столяр Нина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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