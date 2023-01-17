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Горбатович Татьяна Михайловна
Горбатович Татьяна Михайловна
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
1974
Пол
Женский
Отец
Горбатович Михаил Григорьевич
1929 г.р.
Мать
Горбатович Мария Григорьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Горбатович Михаил Григорьевич
Мать:
Горбатович Мария Григорьевна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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