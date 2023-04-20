Шаисламова Ганьсафа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Миншакир
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Минсабир
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Миншарип
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаисламов Мингарип
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Тимиртин Шаисламович
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаисламов Тимирхан Шаисламович
Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам