Шаисламова Ганьсафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаисламова Ганьсафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Миншакир

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Минсабир

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Миншарип

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаисламов Мингарип

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Тимиртин Шаисламович

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаисламов Тимирхан Шаисламович

Отец ребёнка: Шаритдинов Шаислам

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