Веселовский Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Веселовский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Спицкая Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Веселовская Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Спицкая Елизавета Александровна
Смерть
1913