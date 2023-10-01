Веселовский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовский Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Веселовский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Спицкая Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Веселовская Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Спицкая Елизавета Александровна

Смерть
1913

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