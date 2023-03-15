(Кравченко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1939
Белогорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно