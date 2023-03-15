(Кравченко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кравченко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Белогорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Смерть
Неизвестно
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