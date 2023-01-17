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Амиров Мавлетьян Галляметдин улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1929

Дата смерти

27.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929

Отец: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Мать: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
17.06.1950
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.05.1955

Жена: Амирова Таслима Давлетьяровна

Новотазларово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Альберт

Мать ребёнка: Амирова Таслима Давлетьяровна

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.1974
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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