Амиров Мавлетьян Галляметдин улы
Место рождения
Дата рождения12.05.1929
Дата смерти27.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929
Призыв на военную службу
17.06.1950
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.05.1955
Новотазларово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Альберт
Мать ребёнка: Амирова Таслима Давлетьяровна
Смерть
27.11.1974