Шитов Илья Викторович
Место рождения
Дата рождения11.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960
Отец: Шитов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1983
Дочь: Меркушова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1986
Дочь: Шитова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
15.12.1993
Сын: Шитов Виктор Ильич
Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна