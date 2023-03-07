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Шитов Илья Викторович

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Место рождения

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан

Дата рождения

11.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960

Отец: Шитов Виктор Ильич

Мать: Шитова Александра Георгиевна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
01.02.1983

Дочь: Меркушова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.10.1986

Дочь: Шитова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
15.12.1993

Сын: Шитов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Шитова Наталья Павловна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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