Степанова (Шолик) Анна (Ганна) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1922
Дата смерти30.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Отец: Шолик Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Ефим Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Ефим Зиновьевич
Смерть
30.07.2012
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край