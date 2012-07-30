Степанова (Шолик) Анна (Ганна) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шолик) Анна (Ганна) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

30.07.2012

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: Шолик Фёдор Степанович

Мать: Шолик Ефросинья Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Ефим Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Ефим Зиновьевич

Смерть
30.07.2012
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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