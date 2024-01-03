Самохин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1991
Сын: Самохин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
15.01.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1993
Дочь: Самохина Марина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности