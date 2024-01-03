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Самохин Михаил Иванович

Место рождения

Дикое Поле, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикое Поле, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1991

Сын: Самохин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.01.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Дикое Поле, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1993

Дочь: Самохина Марина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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