Лунцова Надежда Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунцова Надежда Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

11.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Вера Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Рождение ребёнка
15.02.1864

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Рождение ребёнка
02.09.1869

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.08.1880
Похороны
Неизвестно
Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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