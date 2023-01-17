Лунцова Надежда Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти11.08.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Вера Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
15.02.1864
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
02.09.1869
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Лунцов Максим Филлипович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.08.1880
Похороны
Неизвестно