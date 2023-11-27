Айджанов Бекзат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айджанов Бекзат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993

Отец: Айджанов Костя

Мать: Майра

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