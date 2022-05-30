МАША — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МАША

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2022

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ге
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2022

Отец: ЕВГЕНИЙ

Мать: ГАЛИНА

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