Завадовская (Каранатова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1876
Сын: Заводовский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Заводовский Николай Антонович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хрущёва Мария Николаевна
Отец ребёнка: Заводовский Николай Антонович
Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно