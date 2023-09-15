Завадовская (Каранатова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадовская (Каранатова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Заводовский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Заводовский Николай Антонович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хрущёва Мария Николаевна

Отец ребёнка: Заводовский Николай Антонович

Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводовский Николай Антонович

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