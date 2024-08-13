Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти01.08.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866
Рождение ребёнка
18.08.1868
Сын: Поленников Петр Трофимович
Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович
Рождение ребёнка
22.11.1870
Дочь: Поленникова (Поленникова) Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1872
Сын: Поленников Николай Трофимович
Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Поленников Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1877
Сын: Поленников Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович
Смерть
01.08.1896
Похороны
02.08.1896