Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

01.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866

Муж: Поленников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
18.08.1868

Сын: Поленников Петр Трофимович

Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
22.11.1870

Дочь: Поленникова (Поленникова) Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
01.05.1872

Сын: Поленников Николай Трофимович

Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Поленников Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович

Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Поленников Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Поленников Трофим Егорович

Смерть
01.08.1896
Похороны
02.08.1896

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