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Губкин Дмитрий Павлович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губкин Павел

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Губкина Евфросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Губкина -- Пелагея Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1898

Сын: Губкин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Губкина -- Пелагея Петровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губкина -- Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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