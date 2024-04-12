Губкин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губкин Павел
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Губкина Евфросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Губкина -- Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1898
Мать ребёнка: Губкина -- Пелагея Петровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно