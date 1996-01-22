Нехай София Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехай София Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1996

Отец: Нехай Сергей

Мать: Нехай Оксана

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