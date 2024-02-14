Тягушева (Русяева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1911
Дата смерти19.07.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911
Отец: Русяев Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягушев Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тягушев Яков Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1935
Сын: Тягушев Николай
Отец ребёнка: Тягушев Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
21.11.1945
Сын: Тягушев Михаил
Отец ребёнка: Тягушев Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
15.01.1950
Дочь: Лукина (Тягушева) Шура
Отец ребёнка: Тягушев Яков Пантелеевич
Смерть
19.07.1994
Похороны
Неизвестно