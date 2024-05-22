Крутиков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1931
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931
Отец: Крутиков Пётр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-Я Жена
Место жительства
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.06.1969
Дочь: Мухачева (Крутикова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Анна Михайловна