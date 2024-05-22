Крутиков Владимир Петрович 27.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крутиков Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931

Отец: Крутиков Пётр Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-Я Жена

Место жительства
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
30.06.1969

Дочь: Мухачева (Крутикова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

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