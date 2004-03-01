Доспаев Уразгали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доспаев Уразгали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1940

Дата смерти

?.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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