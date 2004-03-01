Доспаев Уразгали
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1940
Дата смерти?.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно