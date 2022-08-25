Ушатова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Ушатов Михаил
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ушатова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ушатов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ушатов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушатов Михаил