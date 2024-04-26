Трошков Василий Федорович 02.03.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошков Василий Федорович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.03.1879

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879

Отец: Трошков Федор Васильевич

Мать: Трошкова (Мельникова) Василиса Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.05.1901

Жена: Трошкова Александра Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Первый брак Василия
Рождение ребёнка
07.04.1902

Сын: Трошков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Трошкова Александра Григорьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Второй брак Василия. Первый брак Надежды. Взяла Фамилию Трошкова. Второй брак будет 14.04.1923. Возьмет фамилию Богатырева
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Трошков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1910

Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Трошков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Трошкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1914

Сын: Трошков Христофор Васильевич

Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1916
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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