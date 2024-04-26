Трошков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения02.03.1879
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879
Бракосочетание
21.05.1901
Первый брак Василия
Рождение ребёнка
07.04.1902
Сын: Трошков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Трошкова Александра Григорьевна
Бракосочетание
05.11.1906
Второй брак Василия. Первый брак Надежды. Взяла Фамилию Трошкова. Второй брак будет 14.04.1923. Возьмет фамилию Богатырева
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Трошков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.02.1910
Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна
Рождение ребёнка
07.10.1911
Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Трошкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна
Рождение ребёнка
08.05.1914
Сын: Трошков Христофор Васильевич
Мать ребёнка: Богатырева (Сюрсина) Надежда Зиновьевна
Смерть
До 1916