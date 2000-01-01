Евпатий Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти30.04.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Давид Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1790
Дочь: Стефанида Евстигнеева
Мать ребёнка: Ефилия Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1791
Сын: Иван Евстигнеев
Мать ребёнка: Ефилия Михайлова
Рождение ребёнка
10.10.1796
Сын: Андриан Евстигнеев
Мать ребёнка: Ефилия Михайлова
Бракосочетание
14.11.1805
Жена: Анастасия Саддина
Рождение ребёнка
22.02.1807
Сын: Иоанн Евстигнеев
Мать ребёнка: Анастасия Саддина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефилия Михайлова
Смерть
30.04.1807