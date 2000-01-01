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Евпатий Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

30.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Давид Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1790

Дочь: Стефанида Евстигнеева

Мать ребёнка: Ефилия Михайлова

Рождение ребёнка
04.12.1791

Сын: Иван Евстигнеев

Мать ребёнка: Ефилия Михайлова

Рождение ребёнка
10.10.1796

Сын: Андриан Евстигнеев

Мать ребёнка: Ефилия Михайлова

Бракосочетание
14.11.1805

Жена: Анастасия Саддина

Рождение ребёнка
22.02.1807

Сын: Иоанн Евстигнеев

Мать ребёнка: Анастасия Саддина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефилия Михайлова

Смерть
30.04.1807
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