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Муфтиев Гиляжитдин

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Место рождения

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Муфтиев Ахкаметдин

Мать: ?

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1933

Сын: Муфтиев Камиль

Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1937

Сын: Муфтиев Ханиф

Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1940

Дочь: Гульчира

Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагида

Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муфтиева Бибиджамиля

Смерть
?.03.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне
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