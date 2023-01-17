Муфтиев Гиляжитдин
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Муфтиев Ахкаметдин
Мать: ?
Рождение ребёнка
21.09.1933
Сын: Муфтиев Камиль
Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
21.07.1937
Сын: Муфтиев Ханиф
Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
03.01.1940
Дочь: Гульчира
Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагида
Мать ребёнка: Муфтиева Бибиджамиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муфтиева Бибиджамиля
Смерть
?.03.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: На войне