Доман (Григорьева) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доман (Григорьева) Юлия Викторовна

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Место рождения

Чеченская республика, г. Грозный

Дата рождения

24.12.1911

Дата смерти

19.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911

Отец: Григорьев Виктор Михайлович

Мать: Григорьева ?

Чеченская республика, г. Грозный
Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Доман Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович

Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Григорьев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович

Омск
Рождение ребёнка
26.12.1944

Сын: Григорьев Валерий Викторович

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доман Виктор Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
торговый работник
Смерть
19.07.1981
г. Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище, Екатеринбург
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