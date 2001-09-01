Доман (Григорьева) Юлия Викторовна
Место рожденияЧеченская республика, г. Грозный
Дата рождения24.12.1911
Дата смерти19.07.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911
Отец: Григорьев Виктор Михайлович
Мать: Григорьева ?
Чеченская республика, г. Грозный
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Доман Валерия Викторовна
Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Григорьев Виталий Викторович
Отец ребёнка: Доман Виктор Герасимович
Омск
Рождение ребёнка
26.12.1944
Сын: Григорьев Валерий Викторович
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
торговый работник
Смерть
19.07.1981
г. Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище, Екатеринбург