Коврижных (Мальцева) Васса Тимофеевна
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1867
Отец: Мальцев Тимофей Ермилович (?)
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
23.01.1895
Сын: Коврижный Ксенофонт Аббакумович
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
09.10.1898
Дочь: Параскева Аббакумовна
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коврижных Алексей Аббакумович
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Коврижных Василий Аббакумович
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Коврижных Стефан Аббакумович
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Аббакумовна
Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
Неизвестно