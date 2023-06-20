Коврижных (Мальцева) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Мальцева) Васса Тимофеевна

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мальцев Тимофей Ермилович (?)

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
23.01.1895

Сын: Коврижный Ксенофонт Аббакумович

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
09.10.1898

Дочь: Параскева Аббакумовна

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коврижных Алексей Аббакумович

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Коврижных Василий Аббакумович

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Коврижных Стефан Аббакумович

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Аббакумовна

Отец ребёнка: Коврижный Аввакум Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
Неизвестно
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