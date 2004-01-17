Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1931

Дата смерти

17.01.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931

Отец: Жемков Никифор Константинович

Мать: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2004

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