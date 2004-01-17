Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1931
Дата смерти17.01.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2004