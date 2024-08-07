Рябенков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябенкова Матрёна?
Рождение ребёнка
25.05.1920
Дочь: Рябенкова Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Рябенкова Матрёна?
Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно