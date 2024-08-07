Рябенков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябенков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябенкова Матрёна?

Рождение ребёнка
25.05.1920

Дочь: Рябенкова Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Рябенкова Матрёна?

Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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